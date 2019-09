«Õhtu!» otse ja ausalt Võsapetsiga! Kutsume rituaalnõiaga hinge välja ja lahkame kehakeelt

Kanal 2 supertiim on tagasi! Aasta meelelahutajad ei ole loorberitele puhkama jäänud, vaid on teinud terve suvi trenni ja on uuteks väljakutseteks täiesti valmis. Üksteise huumorisooned ja taluvuse piirid on eelmisel hooajal läbi katsetatud ning nüüd on aeg neid nihutada! Kõik kuulus ja kummaline, kõik, mis liigub ja teeb häält, leitakse üles ja tuuakse rambivalgusesse.