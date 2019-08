Arteri kaanestaar on hulljulge eesti tüdruk, kes teenib leiba Pariisis kunstnike muusana. Temaga vestlusest saate teada, kuidas on võimalik spontaanselt maailmalinna kolida, veeta öö Eiffeli torni juures põõsas ning sattuda Madonnaga pidutsema. Annamaria Kuusk ehk artistinimega Dyna Dagger avab ukse oma ebatavalisse ellu, mis on täis draamat ja sära.