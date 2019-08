Buduaari iluportaal on juba kümme aastat pakkunud võimalust säravatel tütarlastel muuta oma suvi põnevamaks ja näidata enda mitmekülgsust. Neiud löövadki innukalt kaasa Buduaari modellikonkursil. Tänavu kogunesid finalistid Pärnusse, et seglitada see kõige kõigem Suvemodell 2019.