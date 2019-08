Arter veetis kolm päeva Euroopa meistrivõistlusteks valmistuva Eesti võrkpallikoondisega. Selgus, et koondisse pääsemiseks tuleb mängijail esmalt tõestada, et nad on puhkuse ajal suutnud alandada keha rasvasisalduse kümne protsendi peale. Alles siis, kui see eesmärk täidetud, saavad nad võimaluse koos teiste väljavalitutega end pooleteiseks suvekuuks kurnavatele treeningutele pühendada.