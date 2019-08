Nädalavahetuseks tuli Eestisse külla eestlanna, kes teeb USA-s modellikarjääri. Tema fotod õilmitsevad maailma kuulsaimates moeajakirjades. Ta elab 21-aastase tüdruku unistuste elu. Tšillib New Yorgis ja teeb koostööd maailma tippdisaineritega. Ta lendas ainult kolmeks päevaks Eestisse, et esineda Elvas Eesti Hip-hop festivalil. Kes on see eestlanna?