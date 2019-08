Kas teie olete valmis ostma endale umbes 10 euro eest biolaguneva kohvitopsi? Või on selle jaoks teie pere sissetulekud veel liiga pisikesed? Või on hoopis nii, et teil on raha piisavalt, aga selle peale te välja ei annaks? Aga kui teile antakse midagi tasuta? Mis siis saab?