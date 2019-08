Kas teie olete oma eluga rahul? Kas olete tundnud, et teile ei meeldi enam oma töö, teile ei meeldi enam teie abikaasa? Justkui oleksite koguaeg rahulolematu. Teate see on keskeakriis! Peep Vain kirjutas raamatu „Keset elu“ ja teate, uuringud ütlevad, et peale keskiga läheb elu palju paremaks!