Viljandi koolitulistamise uued asjaolud näitavad, et noormees kannatas kodus pideva füüsilise karistamise all, ehk ta sai näiteks rihma juhul, kui ei toonud koju häid hindeid. Paraku näitavad uuringud, et pea iga viies lapsevanem Eestis kasutab lapse korrale kutsumiseks füüsilist karistamist, kuigi see on Eestis seadusega keelatud.