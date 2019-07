Edukad noored teevad ilma. Peter ja Mirle on kõigest 25 aastased aga neil on juba uhke elamine, oma sadama ja kaatriga. Neil on 2 aastane poeg Kevin ja kohe on oodata ka väikevennat. Rikkuse on majja toonud mitte IT ega advokaadipalk vaid keskkonnateadused. Ehk siis uut moodi mõtlemine.