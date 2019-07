Sel nädalavahetusel tuuakse Tallinna südamesse juurde 100 elektrilist tõukeratast, sest olemasolevatest enam ei piisa. Inimesed on tõukerataste osas lausa hullumise äärel ning vabu sõiduvahendeid naljalt ei leia. Samas on üles kerkinud probleem - kus nendega ikkagi sõita võib? On see sõiduk või jalakäija abivahend?