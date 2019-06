Ehk olete märganud, et Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 näitab argipäeviti uut telemängu „Mängi ja Võida“. Interaktiivne telemäng on aga tekitanud mängijates segadust ja inimesed on pöördunud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Kohe saame selgust, milles asi ja kuidas võimalikke sekeldusi vältida.