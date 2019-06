Ligi kaks aastat kestnud konserveerimis- ja rekonstrueerimistööde tulemusena on peatatud pealinnuse lagunemine. Loodud on kaasaaegne muuseumikeskkond ja avatud pääs ruumidesse, kus see varem puudus. Ühe olulise uuendusena on muuseumialal arvestatud erivajadustega külastajatega - 90% muuseumi territooriumist on ratastooliga läbitav, eri korrustele pääseb liftiga ja korruste vahel on mugavamaks liiklemiseks kaldteed.