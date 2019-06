Maailmas on seadusi, mis osade arvates on igati vajalikud ja loogilised, kuid teiste meelest ääretult ebavajalikud. Kas teadsite, et näiteks Šveitsis on pühapäeviti keelatud riideid kuivatada? Jaapanis võttis aga üks linna vastu seaduse, miks keelab kõndimise ajal söömise.