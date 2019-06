Soe suveilm on inimesed üle kogu Eesti liikuma pannud ja tundub, et ka ürituste korraldajad on vähemalt selleks nädalavahetuseks küll ilmataadile korralikult altkäemaksu maksnud. Täna toimus Rapla linna vaat et aasta suurim sündmus: Rapla melu!