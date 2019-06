Suvepealinna Pärnu jaoks on ilusad ilmad väga olulised. Juba kasvõi seetõttu, et vihmaga ei viitsiks keegi grilli käima lükata. Aga just täna ja homme on Pärnusse kogunenud kõigi maade grillisõbrad, sest peetakse hea toidu festivali ehk grillfesti!