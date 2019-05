Prantsusmaa paremäärmusliku poliitiku Marine Le Peni külaskäik Eestisse ja võõrustamine meie valitsupartei EKRE poolt sai lisaks käemärgi teemale ka laiemat kajastust välismeedias. Muuhulgas tsiteeris The New York Times meie Kanal 2 Reporteri Elo Mõttus-Leppiku küsimust Le Penile. USA ajaleht kirjutas, et Le Pen asus kaitsepositsioonile, kui Reporter küsis tema heade sidemete ja rahalise seotuse kohta Venemaaga.