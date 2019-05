Iisraelis Tel Avivis peetakse tänavu Eurovisiooni, kuid missugune linn see Tel Aviv õigupoolest on? Pühaks paigaks peavad seda ühtmoodi juudid, kristlased ja moslemid, omavaheline sõdimine toob aga kohalikud tänavatele. Elu on väga kallis, õlle hind algab kuuest eurost isegi kõige vaesemas linnaosas, kus majad paistavad sageli nagu kanakuudid.