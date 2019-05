Prantsusmaa paremäärmusliku partei liider Marine Le Pen ärritus pressikonverentsil, kui Reporter küsis temalt Venemaa seoste ja Krimmi annekteerimise kohta. Le Pen´i hinnangul on tegemist lubamatu laimuga, kui väidetakse, et nende partei on Putini käpa all. Le Pen´i võõrustajaks Tallinnas oli EKRE, kellega hakatakse kuuluma Euroopa Liidus ühisesse fraktsiooni.