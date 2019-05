Kanal 2 saate Kodutunne produtsend Kristi Nilovi ja Jan Loigo abielu sõlmiti Pärnumaa mererannas. Moodsas kärgperes on kahepeale kokku 6 last, Kristile on see esimene abielu. Rahvas kiidab, et tõeline armastus tuleb just 40ndates aastates, siis kui nooruse ebakindlus on möödas.