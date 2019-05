Eesti Lasterikaste Perede Liit kuulutas suurperepäeval välja Eesti Aasta Suurpere. Tänavuse tiitli sai Võru vallas Kärgula külas elav perekond Soon, kuhu kuulub ema ja isa kõrval veel neli last. Kõige pisem neist on kõigest 10-kuune!