Juudiriik Iisrael on Eurovisiooni oma riiki oodanud viimased 20 aastat ning lõpuks peetakse lauluvõistlus nende pealinnas Tel Avivis. Kuid mis linn see on ja kui turvaline on elada pideva sõjalise konflikti hirmus, uuris reporter Marian Võsumets.