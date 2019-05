President on tiitel, mis jääb inimesele alatiseks. Nii on õige pöörduda ka praegu näiteks president Arnold Rüütli poole kasutades tiitlit president. Sama lugu on ka suursaadiku tiitliga. Aegu tagasi oli Eesti suursaadik Moskvas praegune Eesti siseminister Mart Helme. See oli talle hea aeg. Mees ostis endale mõisa. Teeme põgusa järelvaate praeguse siseminstri elujärge.