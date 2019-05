Aidu tuulikupargi ärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg veavad riigiga vägikaigast. Sõnajalgade sõnul on absurdne, et Aidu tuulepargis ei tohi ehitust jätkata, kuigi täidetud on kõik reeglid. Reporteri toimetuseni jõudis videopilt, kuidas Andres Sõnajalg vales kohas viibinud politseinikud oma eravalduselt lahkuma sunnib. Ja politsenikud lähevad ka. Andres Sõnajala väitel on relvastatud politsei tuuleparki valvates seadust rikkunud.