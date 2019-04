Vastne väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik on sattunud skandaalide keerisesse. Alles see oli, kui tuli ilmsiks, et mees tabati roolist jääknähtudega. Marti tunnistas süüd, kuid samas jättis mainimata, et ületas kinnipidamise hetkel ka kiirust. Nüüd aga kogunevad ministri pea kohal perevägivalla tumedad pilved. Teda kahtlustatakse naisepeksmises. Naistetugikeskuse spetsialistid ütlevad, et Marti Kuusik kasutab kõiki vägivallatsejale omaseid argumente ja võtteid.