Juba aastaid on Eestis olnud probleemiks narkoaine GHB, mida sokutatakse ööasutustes naiste joogi sisse, et neid siis hiljem ära kasutada. Kirjanik Sass Henno võitles pikki aastaid, et nõndanimetatud vägistamisdroogi kasutamine oleks kriminaliseeritud ka seaduses. Nüüd on kirjaniku kodanikualgatus viimaks vilja kandnud.