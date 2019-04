Eesti peetakse esimest korda «Toidufilmide festivali», mille eesmärk on toidukultuuri tutvustamine ja ka selle kitsaskohtadele viitamine, aga samuti Eesti toiduvaldkonna imetlusväärsete tegijate esile toomine. Põhjus on lihtne - Eesti sai maailma hinnatuima kokandusvõistluse Bocüs d’Or Euroopa korraldusõigused 2020. aasta suvel. Eesti kokanduse grand old Dimitri Demjanov loodab et kokkade olümpiaks on meil maailmale pakkuda Eesti Toidu DNA!