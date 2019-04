Kas teie pere on juba talveriided ära pakkinud ja kevadised välja otsinud? Sel kevadel võib trendikaid riideid leida just ema või vanaema kapist, sest moes on 70ndte siluetid - alt laienevad püksid, õhukesed ja voogavad kangad ning pöörased ja kohati lapsikud printmustrid. Moekunstnik Tiina Talumees näitas kevadmoodi.