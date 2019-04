Kuidas on teil lood ujumisega? Kas tunnete end kui kala vees või käite ainult madalas vees sulistamas? Kui teie või mõni teie lähedane ujuda ei oska, siis nüüd on küll viimane aeg õppima hakata! Eriti suureks abiks on õppimisel äsja avatud veebileht ujumiskursus.ee. Ujumisoskust peab ülimalt vajalikuks ka Eesti ralliäss Ott Tänak!