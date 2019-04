Londonis on neil päevil rahvas iga päev tänavatel. Brexiti kaos on kestnud 3 aastat, kauaoodatud lahkumist Euroopa Liidust märtsi lõpus ei toimunud. Uus tähtaeg on oktoobri lõpus, kuid see ähvardab brittide lõhestumist veelgi suurendada.