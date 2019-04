Homme esilinastub kinodes üle meie vabariigi Eesti film "Ott Tänak: The Movie". Avanädalavahetuseks on eelmüügist ostetud juba peaaegu 10 000 piletit. Saaremaal on üks seanss suisa välja müüdud. Tänaku filmi pidulik kutsete ja punase vaibaga esilinastus peetakse homme Tallinnas.