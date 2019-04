Ehk olete juba pikka ega mõelnud, et võtate end käsile ja hakkate enne suve trenni tegema, kuid siiani pole see kuidagi õnnestunud! Äkki on asi selles, et teil pole õiget treeningpartnerit? Heaks trennikaaslaseks ei peagi olema mõni sõber või pereliige! Väga hästi sobib ka mõni kiisu.