Tallinna linnapea kohale on tõusmas praegune linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tallinna praegune meer Taavi Aas teatas, et on otsustanud siirduda riigikokku ja annab neljapäeval saadikuna ametivande. Kuni uue linnapea ametisse astumiseni täidab meeri kohuseid abilinnapea Kalle Klandorf. Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart kinnitas, et loobub riigikogu mandaadist ning on valmis vastu võtma ettepanekut asuda Tallinna linnapeaks, kui see peaks talle tehtama.