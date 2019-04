Alates tänasest on kütuseturg hoopis teistsugune! Esiteks tõusis täna kütuse hind. Teiseks peavad kütusemüüjad hakkama pakkuma kümneprotsendise biolisandiga bensiini 95. Aga peale sellele, et kütust kulub nüüd rohkem, sest selle energiaväärtus on madalam, hakkab see ka rohkem maksma.