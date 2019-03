Kuigi reisilaeva Estonia hukkumisest möödub tänavu juba veerand sajandit, ei ole spekulatsioonid ligi tuhat inimelu nõudnud katastroofi põhjuste üle tänaseni vaibunud. Nüüd on taas kokku saanud grupp ajakirjanikke, et sügiseks avaldada uus raport. Teiste ajakirjanike seas on ka sakslanna Jutta Rabe, kes sai siinmail laiemalt tuntuks 2000. aastate alguses, kuid ta saatis laeva vraki juurde tuukrid.