Kes on tänavuse teatrihooaja parim mees- ja naispeaosatäitja ning lavastaja, teavad praegu veel vaid kümmekond inimest. Need teatriauhinnad tehakse teatavaks umbes veerand üheksa paiku Rakvere Teatris. Tubli poolteist tosinat teatriauhinda on aga juba kätte antud.