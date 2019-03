Öeldakse küll, et noorus on hukas, aga ilmselt on see lihtsalt läbi aja korduv väljend, mida vanemad inimesed noorte tempe vaadates öelda armastavad. Kõik tänapäeva noored ei istu aga arvuti taga või hulgu kampades ringi. Hea näide on kasvõi Paides toimuv koolinoorte moeetendus, kuhu oli tahtjaid rohkem kui vabu kohti.