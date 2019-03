Maailmas on 2,1 miljardit inimest, kelle kodus puudub puhas joogivesi ning 4 miljardit on kannatanud aastas vähemalt ühe kuu veepuuduse käes. Eestis on puhas joogivesi inimestele kättesaadav, kuid ainult keskkonnahoidlik kasutamine tagab selle, et vett jätkub ka tulevastele põlvedele.