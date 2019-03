Noored tunnevad muret planeedi pärast ja tulid selleks kõikjal maailmas tänavatele. Tallinnaski võis näha plakateid, mis teatasid et meil pole planeet B-d. Kuid kas teie teadsite, et Eesti juhib praegu ÜRO keskkonnaassambleed? Just meie keskkonnaministri Siim Kiisleri juhtimisel arutatakse Keenia pealinnas Nairobis, millise saab olema meie tuleviku elukeskkond. Kas planeeti Maa on veel võimalik päästa?