Selle talve temperatuurikõikumised on mõjunud teedele laastavalt ning palju on tekkinud löökauke ja pragusid. Kõige hullem aeg ehk märtsi lõpp ja aprilli algus on veel ees, sest just siis teede lagunemine süveneb. Maanteeamet palub liiklejatelt mõistvat suhtumist.