«Digitaliseerimine on kõikjal: panganduses, investeerimises, maksunduses - üha rohkemates inimtegevustes. Enam ei võida see, kes on suurem, vaid see, kes on kiirem. Üks sülearvuti suudab teha rohkem kui aastatepikkuse kogemusega kollektiiv,» tutvustas konverentsi KPMG Balticsi partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.