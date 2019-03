Postimees sai kaamera ette kaks aastat ajakirjandust ja avalikkust vältinud Danske panga eksjuhi Aivar Rehe. Danske Panga Eesti filiaali kunagine juht Aivar Rehe on oluline tegelane Danske rahapesuloos, kus on uurimise all 200 miljardit eurot võimalikku kahtlast raha.