Eesti mees Uku Randmaa on saanud hakkama tõelise vägitükiga! Mees purjetas üksinda kahesaja viiekümne kahe päevaga ümber maailma. See ei olnud sugugi kerge ülesanne, mille kinnituseks on kasvõi fakt, et Uku on täna 20 kilo kergem kui võistlust alustades!