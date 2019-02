Vietnami pealinnas Hanois toimuv Ühendriikide presidendi Donald Trump'i ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-Un'i kohtumine on väga tähtis ja tõsine poliitiline sündmus ning sellest sõltub mõlema riigi omavaheliste suhete tulevik. Kuid see veel ei tähenda seda, et sellele ei või eelneda ka midagi lõbusat ja vahvat.