Kuidas kujutaksite teie ette üht tõeliselt isamaalist räpilugu? On see taas järjekordne mõmin või hoopis midagi sellist, mis meid kõiki puudutab? Esitleme teile nüüd noore kaitseliitlase Henri-Georg Eiche muusikavideot pealkirjaga "Meie reliikvia on Vabadus!".