Kõigest 16-aastasest freestyle-suusatajast Kelly Sildarust on saanud eestlaste talispordisangar ja iidol. Eesti murdmaasuusatamise kuldaeg on jäänud kahjuks kaugele minevikku. Kelly puhul on tegemist aga nagu uue hingamisega talispordisõprade jaoks. Lisaks lumele ja suuskadele toob kelly televisiooni vahendusel meie tubadesse ka pöörased trikid.