Need narkoärikad võeti kinni nii ootamatult, kui vähegi võimalik: otse tänaval ametipostil, trepikojas või autoroolis. Pealtnäha tavaliste tartlaste õnnetus algas sellest, et alguses olid nad mõnulevad kokaiinitarvitajad, lõpuks said neist aga narkoärikad.