Reporter suundus Londonisse, et uurida, kui hullumeelseid pöördeid võtab veganlus ehk taimne elustiil. Kui Eestis võib liha süüa ja nahksaapaid kanda nii, et häbenema ei pea, siis Suurbritanniasse minnes olge ettevaatlik. Ühiskonna surve taimetoitlaseks hakata on väga suur.