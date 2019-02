«Õhtu!» Kossulegendid Talts, Arbet, Kangur; ansambel Metsatöll ja Tiit Kikas; selgitame välja parima ratsutaja!

Uurime järele, milline erakond on nendel valimistel kõige kulukamaid valimislubadusi jaganud. Sel teemal tuleb meiega vestlema BNS-i ja Postimehe majandustoimetuse juht Harry Tuul. Kossulegendid Kristjan Kangur, Gregor Arbet ja Janar Talts lõpetavad peagi koondisekarjääri - räägime juttu ja paneme mehed veel viimast korda proovile. Kepphobustel ratsutamine kogub populaarsust ka Eestis. Mis spordiala see selline on? Seda tuleb meile tutvustama Anna-Liisa Pindam. Lisaks tulevad meile külla ansambli Metsatöll liikmed koos Tiit Kikasega ja alati säravad Öed peavad ära arvama, mis võiks olla kasti peidetud.