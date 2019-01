Vaata, kuidas Ligi ja Reinsalu täitsid Postimehe Hääleandjat

Jürgen Ligi ei olnud varem nõus seda Postimehe Hääleandja valimiskompassi küsimustele vastama. «Ma keeldusin avalikult tegemast, sest niivõrd vastik on vastata küsimustele: kas abort on sobiv pereplaneerimise vahend,» ütles Ligi. Ta ütles, et abordis pole mingit plaani ning see on tagajärgedega tegelemine, «kuid teiseks ma ei taha jätta muljet, et ma võtan abordi õiguse ära- kindlasti peaks naisele jääma võimalus ilma, et ma seda õigeks kiidaksin.»