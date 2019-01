Valimiste lähenedes on meedia ikka vana valgustkartvat minevikku päevavalgele armastanud tuua. Kui mõned aastad tagasi saatis üht erakonda skandaal suurest kriminaalkorras karistatud inimeste hulgast liikmete seas, siis kuidas on lood täna, kas erakondades on jätkuvalt palju krimiminevikuga inimesi ja on neid ka valimisnimekirjadesse sattunud?